الدوري الإماراتي.. شباب الأهلي دبي يسحق الفجيرة 5-1.. فيديو

حقق فريق شباب الأهلي دبي فوزا مستحقا علي الفجيرة 5-1 ، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد راشد بدبي ، فى الجولة الثانية ، ضمن منافسات دوري الخليج العربي الاماراتي .



وافتتح شباب الأهلي دبي في الدقيقة 6، عن طريق لوفانور هنريقو دي سوسا من كرة مرتدة من الحارس داخل منطقة الجزاء، ليسددها قوية في الشباك.



وأضاف شباب الأهلي دبي الثاني في الدقيقة 16 عن طريق محمد جمعة من ،تسديدة أرضية مفاجئة خارج منطقة الجزاء.



وقلص الفجيرة النتيجة فى الدقيقة 35 عن طريق حميد عباس من رأسية قوية بعد تنفيذ ركلة حرة مباشرة .



وعزز شباب الأهلي دبي هدفه الثالث في الدقيقة 69، بخطأ من ياسر سالم، لاعب الفجيرة، والذي حول عرضية لوفانور إلى شباك فريقه.



وتمكن شباب ألاهلي دبي من إحراز الهدف الرابع فى الدقيقة 73 عن طريق مارياني من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء .



واختتم المدافع محمد جابر، سلسلة أهداف شباب الأهلي، بهدف خامس جاء برأسية رائعه في الدقيقة 89 .



وبهذا الفوز يتصدر شباب الاهلي دبي صدارة دوري الخليج العربي الاماراتي برصيد 6 نقاط مؤقتا ، بينما تجمد رصيد الفجيرة عند 3 نقاط، وظل في المركز السادس.