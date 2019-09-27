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فن

شاهد.. خالد الصاوي وزوجته في حفل ختام الجونة السينمائي

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 09:35 م
خالد الصاوي وزوجته
خالد الصاوي وزوجته
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سعيد فراج
وصل قبل قليل الفنان خالد الصاوي بصحبة زوجته على السجادة الحمراء لحضور فعاليات الحفل الختامي لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، المقامة حاليًا.

واستقبلت السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي في حفل الختام عددا كبيرا من نجوم الفن ومنهم ناهد السباعى، بشرى، ريم مصطفى، مى الغيطى، رشا مهدى، إضافة إلى يسرا، ايتن عامر، أحمد حاتم، صبرى فواز، شادى الفونس، باسم سمره، محمد لطفى، خالد الصاوى وغيرهم.

يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت يوم الخميس الماضي 19 سبتمبر، فى حضور سينمائي مصري وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط.

الجونة السينمائي، من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة، ويسعى لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما، كما يعمل على وصل صناع الأفلام من المنطقة، بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.
شاهد.. خالد الصاوي وزوجته في حفل ختام الجونة السينمائي
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