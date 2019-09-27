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رياضة

مكافآت إضافية للاعبي الإسماعيلي بعد التأهل لدور الـ16 بالبطولة العربية

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 09:50 م
صدى البلد
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نور عادل
منح محمد الكلية رئيس بعثة الإسماعيلى في تونس لاعبي الفريق مكافآت إضافية بخلاف مكافأة اللائحة بعد النجاح فى الصعود لدور الـ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال والروح القتالية التى قدموها، خلال لقاء الفريق مع أهلي بنغازي.

وتأهل الإسماعيلي، إلى دور الـ16 للبطولة، رغم خسارته أمام مضيفه أهلي بنغازي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على ملعب "مصطفى بن جنات" في إياب دور الـ32 للبطولة العربية.

واستفاد الإسماعيلي من فوزه في لقاء الذهاب الذي أقيم في الإسماعيلية بنتيجة 4 ــ 2 ، ليتأهل لدور الــ 16 بنتيجة 4 ـــ 3، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وسجل هدف أهلي بنغازي واللقاء الوحيد، اللاعب أبو بكر أبو عقيلة في الدقيقة 84 ، ولكنه لم يكن كافيا لبلوغ فريقه الدور التالي.
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