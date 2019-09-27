بذلوا حياتهم فداءً للوطن .. شوبير ينعى شهداء القوات المسلحة

نعى الإعلامى أحمد شوبير، شهداء القوات المسلحة بمحافظة شمال سيناء، وأسفر عن استشهاد ضابط و9 مجندين.



وغرّد احمد شوبير على "تويتر": قائلا: "‏تبكي عيوننا وتدمى قلوبنا على شهدائنا الأبرار، لكن يبقى عزاؤنا أنهم فى جنة الخلد أحياء عند ربهم يرزقون.



وأضاف: بذلوا حياتهم فداء لوطن غالٍ اسمه مصر .. خالص العزاء .. وحفظ الله مصر أرضا ووطنا وشعبًا ورئيسًا".





