Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بذلوا حياتهم فداءً للوطن .. شوبير ينعى شهداء القوات المسلحة

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 09:41 م
احمد شوبير
احمد شوبير
Advertisements
محمد بدران
نعى الإعلامى أحمد شوبير، شهداء القوات المسلحة بمحافظة شمال سيناء، وأسفر عن استشهاد ضابط و9 مجندين.

وغرّد احمد شوبير على "تويتر": قائلا: "‏تبكي عيوننا وتدمى قلوبنا على شهدائنا الأبرار، لكن يبقى عزاؤنا أنهم فى جنة الخلد أحياء عند ربهم يرزقون.

وأضاف: بذلوا حياتهم فداء لوطن غالٍ اسمه مصر .. خالص العزاء .. وحفظ الله مصر أرضا ووطنا وشعبًا ورئيسًا".


بذلوا حياتهم فداءً للوطن .. شوبير ينعى شهداء القوات المسلحة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أزمة جديدة لبطل السنغال قبل مواجهة الزمالك بـ ابطال افريقيا

قبل حفل الختام.. شاهد إطلالات النجمات اليوم في الجونة.. لقاء الخميسي و مي عمر الأبرز

نبيل الحلفاوي يقصف جبهة الجزيرة بتعليق ناري

اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن مباراة الزمالك وبطل السنغال

جينيراسيون السنغالي يستعين بالمرأة الحديدية ضد مرتضى منصور

كاف يكشف تفاصيل جديدة تبرئ الزمالك فى أزمة مباراة بطل السنغال

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منتخب الشباب يواصل استعداداته للقاء سلطنة عمان وديا .. صور

عروس المهرجان.. ليلى علوي بإطلالة ساحرة في ختام الجونة السينمائي

تفاصيل جلسة سحر عبدالحق مع منتخب مصر لكرة الصالات .. صور