لافروف يحذر من تطور خطير في القضية الفلسطينية

حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أن تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ المبادرة العربية للسلام على وشك أن يتم إحباطها.



وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس "ابو مازن" قد أكد في كلمته أمس أن من حق الفلسطينيين الدفاع عن حقوقهم بالوسائل المتاحة مهما كانت النتائج، لافتا إلى أنه متمسك بحل الدولتين وفق الشرعية الدولية ويرفض مشروع الدولة الواحدة.



وأشار عباس إلى أن كل ما أعلنته واشنطن بشأن خطة السلام الأمريكية مرفوض بالكامل.



وأوضح أن "إسرائيل لم تحترم أي اتفاقات"، مطالبا الأمم المتحدة بتحمل مسؤولية حماية السلام والقانون الدولي.

