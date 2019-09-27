منتخب الشباب يواصل استعداداته للقاء سلطنة عمان وديا .. صور

استأنف المنتخب الوطني للشباب تدريباته اليوم بقيادة ربيع ياسين المدير الفني استعدادا للقاء نظيره العماني في الرابعة عصر الأحد المقبل بملعب نادى الشمس.



ويستعد شباب الفراعنة للمشاركة فى إطار استعداداته للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها موريتانيا عام 2021.



وكان منتخب الشباب قد تعادل أمس مع نظيره السعودي بدون أهداف فى المباراة الودية الأولى التي جمعت بينهما.



