لو محترمين طلعوا الحاجات دي على شاشتكم.. إعلامي يتحدى قناة الجزيرة على الهواء.. فيديو

قال الإعلامى يوسف الحسينى، إن قناة الجزيرة القطرية بدأت مسلسل الأكاذيب والشائعات منذ عام 2013، معقبا: «الجزيرة بدأت تشتغل على الجو الرخيص بتاعها منذ عام 2013».
وأضاف "الحسيني"، خلال استضافته عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: «إحنا هنعمل تحدي بينا وبين الجزيرة»، متابعا: «هنعرض إحصائيات صندوق النقد الدولي عن تزايد متوسط دخل الفرد منذ 2017 وحتى توقعات عام 2023».
وأشار: «التحدي بتاعنا، يا جزيرة طلعوا واعرضوا الكلام ده علي الشاشة عندكم، ولو أنتوا محترمين فعلا طلعوا الحاجات دي علي شاشتكم وناقشوها وشوفوا معدل دخل الفرد في مصر بيزيد ليه».
وأضاف "الحسيني"، خلال استضافته عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: «إحنا هنعمل تحدي بينا وبين الجزيرة»، متابعا: «هنعرض إحصائيات صندوق النقد الدولي عن تزايد متوسط دخل الفرد منذ 2017 وحتى توقعات عام 2023».
وأشار: «التحدي بتاعنا، يا جزيرة طلعوا واعرضوا الكلام ده علي الشاشة عندكم، ولو أنتوا محترمين فعلا طلعوا الحاجات دي علي شاشتكم وناقشوها وشوفوا معدل دخل الفرد في مصر بيزيد ليه».