Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لو محترمين طلعوا الحاجات دي على شاشتكم.. إعلامي يتحدى قناة الجزيرة على الهواء.. فيديو

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 09:45 م
الجزيرة
الجزيرة
Advertisements
محمد القاضي
قال الإعلامى يوسف الحسينى، إن قناة الجزيرة القطرية بدأت مسلسل الأكاذيب والشائعات منذ عام 2013، معقبا: «الجزيرة بدأت تشتغل على الجو الرخيص بتاعها منذ عام 2013».

وأضاف "الحسيني"، خلال استضافته عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: «إحنا هنعمل تحدي بينا وبين الجزيرة»، متابعا: «هنعرض إحصائيات صندوق النقد الدولي عن تزايد متوسط دخل الفرد منذ 2017 وحتى توقعات عام 2023».

وأشار: «التحدي بتاعنا، يا جزيرة طلعوا واعرضوا الكلام ده علي الشاشة عندكم، ولو أنتوا محترمين فعلا طلعوا الحاجات دي علي شاشتكم وناقشوها وشوفوا معدل دخل الفرد في مصر بيزيد ليه».

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صناع الأكاذيب والشائعات.. الجزيرة تعترف بإذاعة فيديوهات وصور مفبركة لإثارة الفوضى

وكيل لجنة الشئون العربية: ندعم اى إجراء يحافظ على الوحدة العربية

قادة الإعلام العرب يدعون لإنشاء كيان لكشف الأكاذيب وتزييف الحقائق.. برلمانيون: ندعم اي جهود تحافظ على الوحدة العربية.. وحنفى يطالب بوضع ضابط لعدم التدخل فى الشئون الداخلية

الجزيرة تناقض نفسها.. رغم تأكيدها بتظاهرات ضد الرئيس.. تؤكد: تجمعات مؤيدة لـ السيسي بالآلاف

ترشيحاتنا

بعد رقصها أمام عمرو دياب .. شيرين رضا تتصدر جوجل

هند صبري تكشف سبب قبولها المشاركة في فيلم الفيل الأزرق .. فيديو

شاهد.. ماذا قال محمد صلاح وساديو ماني عن تقييمهما في fifa20

رغم الهزيمة.. الإسماعيلي يتأهل لدور الـ16 بالبطولة العربية على حساب أهلي بنغازي

بث مباشر مظاهرات فى مصر.. الشعب ينتفض لتأييد الدولة ومؤسساتها.. لا للإرهاب

أول تعليق لـ الإعلامية آية عبد الرحمن بعد إجرائها حوارا مع الرئيس السيسي فور وصوله إلى مصر..صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منتخب الشباب يواصل استعداداته للقاء سلطنة عمان وديا .. صور

عروس المهرجان.. ليلى علوي بإطلالة ساحرة في ختام الجونة السينمائي

تفاصيل جلسة سحر عبدالحق مع منتخب مصر لكرة الصالات .. صور