لو محترمين طلعوا الحاجات دي على شاشتكم.. إعلامي يتحدى قناة الجزيرة على الهواء.. فيديو

قال الإعلامى يوسف الحسينى، إن قناة الجزيرة القطرية بدأت مسلسل الأكاذيب والشائعات منذ عام 2013، معقبا: «الجزيرة بدأت تشتغل على الجو الرخيص بتاعها منذ عام 2013».



وأضاف "الحسيني"، خلال استضافته عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: «إحنا هنعمل تحدي بينا وبين الجزيرة»، متابعا: «هنعرض إحصائيات صندوق النقد الدولي عن تزايد متوسط دخل الفرد منذ 2017 وحتى توقعات عام 2023».



وأشار: «التحدي بتاعنا، يا جزيرة طلعوا واعرضوا الكلام ده علي الشاشة عندكم، ولو أنتوا محترمين فعلا طلعوا الحاجات دي علي شاشتكم وناقشوها وشوفوا معدل دخل الفرد في مصر بيزيد ليه».



