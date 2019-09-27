غادة عادل وحسام غالي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

وصل قبل قليل عدد كبير من نجوم الفن لمسرح حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة ومنهم غادة عادل حسام غالى ورجاء الجداوى، جميلة عوض، سيد رجب، بيومى فؤاد.



وحرص على الحضور أيضا كل من أمينة خليل، يسرا اللوزى، وبسمة، ناهد السباعى، بشرى، ريم مصطفى، مى الغيطى، رشا مهدى، بالإضافة إلى يسرا، ايتن عامر، أحمد حاتم، صبرى فواز، شادى الفونس، باسم سمره، محمد لطفى، خالد الصاوى وغيرهم.



يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت يوم الخميس الماضي 19 سبتمبر، فى حضور سينمائي مصري وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط.



الجونة السينمائي، من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة، ويسعى لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما، كما يعمل على وصل صناع الأفلام من المنطقة، بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.