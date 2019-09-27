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فن

نبيل الحلفاوي يقصف جبهة الجزيرة بتعليق ناري

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 09:51 م
نبيل الحلفاوى
نبيل الحلفاوى
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محمد بدران
هاجم الفنان نبيل الحلفاوى، قناة الجزيرة القطرية بسبب ما تنشره من أخبار كاذبة وترويج للشائعات.

وكتب نبيل الحلفاوى عبر حسابه الشخصى على "تويتر" ‏قائلا: "ست سنوات من الكذب والتلفيق والفبركة.. ساعدناهم هذه المرة بإعطائهم حجما أكبر مما يستحقون.. فتلقفوا الفرصة وشنوا هجمة شرسة متواصلة لمدة أسبوعين تقريبا، نسفها المصريون في يوم واحد".

وتواصل قناة الجزيرة القطرية بث أكاذيبها وحربها على مصر تارة بفيديوهات مفبركة لمتظاهرين من عامي 2011 و2013 وتارة أخرى تنشر تقارير كاذبة الهدف منها إسقاط مصر.
نبيل الحلفاوي يقصف جبهة الجزيرة بتعليق ناري
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