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فن

تكريم النجم العالمى ستيفن سيجال في ختام الجونة السينمائي

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 09:57 م
ستيفن سيجال
ستيفن سيجال
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سعيد فراج
فى مفاجأة كبيرة أعلن مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة عن تكريم النجم العالمى ستيفن سيجال خلال حفل ختام دورته الثالثة.

يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت يوم الخميس الماضي 19 سبتمبر، فى حضور سينمائي مصري وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط.

الجونة السينمائي، من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة، ويسعى لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما، كما يعمل على وصل صناع الأفلام من المنطقة، بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.
تكريم النجم العالمى ستيفن سيجال في ختام الجونة السينمائي
تكريم النجم العالمى ستيفن سيجال في ختام الجونة السينمائي
تكريم النجم العالمى ستيفن سيجال في ختام الجونة السينمائي
تكريم النجم العالمى ستيفن سيجال في ختام الجونة السينمائي
تكريم النجم العالمى ستيفن سيجال في ختام الجونة السينمائي
تكريم النجم العالمى ستيفن سيجال في ختام الجونة السينمائي
تكريم النجم العالمى ستيفن سيجال في ختام الجونة السينمائي
تكريم النجم العالمى ستيفن سيجال في ختام الجونة السينمائي
تكريم النجم العالمى ستيفن سيجال في ختام الجونة السينمائي
تكريم النجم العالمى ستيفن سيجال في ختام الجونة السينمائي
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