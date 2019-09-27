بفستان أورنج.. إطلالة أمينة خليل في ختام مهرجان الجونة.. شاهد

تألقت الفنانة أمينة خليل بفستان باللون الأورنج وان شولدر من الستان فى ختام مهرجان الجونة.



واعتمدت أمينة خليل فى الميكب على اللون الأسود والفضى للعيون الذى يبرز جمال عيونها وأحمر شفاه باللون البطيخى، وارتدت كثيرا من الإكسسوارات وقرط طويل باللون الذهبى وأسوار فى يديها وخواتم.



وتنتهي فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة اليوم 27 سبتمبر، بعد أن استمر لمدة 8 أيام، منذ بدايته في 19 سبتمر، وشهدت السجادة الحمراء في مهرجان الجونة مشاركة العديد من نجوم ونجمات الوطن العربي.