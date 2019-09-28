التعليم العالي في اسبوع.. استقبال العام الدراسي بجولات داخل عين شمس والقاهرة.. افتتاح الجامعات التكنولوجية للتعليم الفني للمرة الأولى.. واجتماعات مع القومي للمشروعات والاتحاد الرياضي

وزير التعليم العالي يفتتح العام الدراسي الجديد بجولة داخل جامعة عين شمس

وزير التعليم العالي يشارك فى افتتاح العام الجامعى الجديد بجامعة القاهرة

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وزير التعليم العالي يرأس اجتماعين لمجلس الاتحاد الرياضي للجامعات ولجنة المشروعات القومية





شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاسبوع الماضي العديد من الأحداث المهمة على بدء العام الدراسي الجديد، وافتتاح الجامعات التكنولوجية.





شهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح يوم السبت الماضي مراسم تحية العلم بجامعة عين شمس، وذلك بحضور د. محمود المتيني رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ولفيف من طلاب الاتحاد والتربية العسكرية.





كما قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح السبت الماضي بزيارة لجامعة القاهرة، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجامعي الجديد، بمرافقة د. محمد الخشت رئيس الجامعة، و د. محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات وعمداء الكليات.





وعقد الوزير اجتماعا مع مجلس جامعة القاهرة، وأكد خلاله على حرصه على التواجد بمقر جامعة القاهرة والتي تعد "الجامعة الأم" مشيرا إلى أن جامعتي القاهرة وعين شمس تضم ربع الطلاب على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال أقسام الكليات العديدة التي تضمهما الجامعتان، مؤكدا على ضرورة الانضباط والالتزام في سير العملية التعليمية وإعلان الجداول الدراسية مبكرا في جميع الكليات.





بينما شهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح يوم الأحد الماضي الافتتاح الرسمي لجامعات "المعرفة الدولية" بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وذلك بحضور البروفيسور جون لاثام رئيس جامعة كوفنتري البريطانية، الدكتور محمود علام رئيس الجامعة، المهندس أحمد السويدي مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة السويدي التعليمية، ا. إيهاب سلامة الرئيس التنفيذي لمؤسسة السويدي إديوكيشن ، المهندس صادق السويدي بمجموعة السويدي .





وأشاد الوزير خلال جولته بالجامعة بالإنجاز الذي تحقق داخل الجامعة من حيث المباني التي تم تصميمها بشكل عصري تواكب أساليب التعليم الحديثة، وكذلك قاعات المحاضرات التي تم تجهيزها بأحدث أساليب عرض المعلومات العلمية.





كما افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح يوم الأحد الماضي الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة، التي تفتح أبوابها للدراسة لأول مرة هذا العام، وذلك بالتزامن مع العام الدراسي الجامعي الجديد 2020/2019، برفقة د. محمود نعمة الله القائم بعمل رئيس الجامعة، ود. أحمد الحيوى أمين صندوق تطوير التعليم، ومستشار الوزير للتعليم الفنى، ود. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ود. محمد الشناوى مستشار الوزير للاتفاقيات والعلاقات الدولية، أحمد الشيخ القائم بعمل رئيس قطاع مكتب الوزير، ومحمد محمود رئيس قطاع التنمية والخدمات بالوزارة.





وأشار الوزير إلى اهتمام القيادة السياسية بالجامعات التكنولوجية، لافتا إلى أنها تمثل تطورًا نوعيًا في مسار التعليم الفني في مصر، من خلال دورها المنتظر في إكساب طلاب التعليم الفني المهارات اللازمة على المستويين العملي والعلمي لمواكبة متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا، فضلًا عن تعزيز التعاون المجتمعي الإيجابي للتعليم الفني، وتعظيم أهمية التعليم التكنولوجي بين أفراد المجتمع، موضحا أن التخصّصات الجديدة التى تم إضافتها للجامعات التكنولوجية تستهدف جميعًا خدمة وتنمية المجتمع المصرى فى شتى المجالات، فضلًا عن تزويدها للخريجين بتخصّصات شتى تؤهلهم للعمل محليًا ودوليًا.





وقام وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجولة تفقدية صباح يوم الاثنين داخل معرض قمة القاهرة للابتكار Innovation Summit Cairo 2019 الذى تنظمه شركة شنايدر إلكتريك فى مصر خلال الفترة من ٢٣ إلى ٢٤ سبتمبر الجارى، تحت عنوان التحول الرقمي Digital transformation، بحضور عدد من قيادات الشركة في مصر وفرنسا، وممثلي كبرى الشركات العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بأحد الفنادق بالقاهرة.





وفي سياق آخر تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، مقر الجامعة التكنولوجية ببني سويف، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومحافظ بنى سويف، وتعد الجامعة أحد أهم الصروح العلمية المتميزة بالمحافظة، التي بدأت الدراسة بها لأول مرة هذا العام بالكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا.





وأكد الوزير أثناء العرض ضرورة إبرام الجامعات التكنولوجية اتفاقيات توأمة كما هو الحال في جامعة بني سويف التكنولوجية، والتي أبرمت اتفاقية مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي – الكويكا – ودور ذلك في تطوير التعليم بمصر والاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة في مجال التعليم الفني والتكنولوجي .





وأشاد رئيس الوزراء خلال الزيارة بمنشآت الجامعة لافتًا لأهمية التعليم الفني والتكنولوجي كامتداد لمنظومة التعليم في مصر، وتأهيل الكوادر البشرية للمشاركة في خطط التنمية بمصر، مضيفا:مستعدون لتنفيذ هذا النموذج فى كل المحافظات، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بالتعليم الذى يخدم سوق.





وترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر اليوم الأربعاء، اجتماع لجنة المشروعات القومية للوزارة،، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبدالحميد شعيرة رئيس لجنة قطاع الدراسات الهندسية، وقيادات وزارة التعليم العالي، وممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان، وذلك بمقر جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.



