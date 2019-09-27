برلماني: المصريون رسموا ملحمة وطنية في حب الوطن أمام المنصة.. صور

أعلن النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، عن حرصه بمشاركة وفد حزب مستقبل وطن بمحافظة بنى سويف، والآلاف من المواطنين بمركز الواسطى، على النزول إلى المنصة بمدينة نصر للمشاركة فى تظاهرة التعبير عن حب مصر ودعم الدولة، رافعين أعلام مصر بالميدان ليرسلوا رسالة للإخوان المجرمين والأعداء بأن مصر ستظل قوية.



وأكد النويشى، مشاركة المستشار عصام هلال عفيفى، أمين التنظيم المركزى لحزب مستقبل وطن، ومصطفى عثمان، أمين قطاع الأعمال بمركز الواسطى ببنى سويف، وسيد شوقى، أمين التقييم والمتابعة بمركز الواسطى ببنى سويف، والحاج محمود عبود عبدالجيد، شيخ قرية ونا القس، والعديد من أهالى الميمون بمركز الواسطى، وشارك عدد كبير من أعضاء مجلس النواب من جميع المحافظات والآلاف من المواطنون بمختلف فئاتهم الاجتماعية ومراحلهم العمرية، فى تظاهرة حب مصر، مرددين مختلف الأغانى الوطنية، مثل "بشرة خير" وغيرها من الأغانى الشهرية بفرحة وحب.



يُذكر أن الدولة المصرية قد تعرضت لحملة ممنهجة خلال الأسابيع الماضية لنشر الشائعات وبث الأكاذيب حول مؤسسات الدولة الوطنية، ومنها مؤسستا الرئاسة والقوات المسلحة، فى محاولة من أعداء الوطن وقوى الشر لإثارة البلبلة وزعزعة الأمن العام والاستقرار.