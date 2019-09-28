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حوادث

اليوم.. الحكم على 32 متهما فى خلية ميكروباص حلوان

السبت 28/سبتمبر/2019 - 03:01 ص
محاكمة
محاكمة
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رامى المهدى
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم السبت، الحكم على 32 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتى أسفرت عن استشهاد ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان.

يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016.
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