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فن

إطلالة في صورة.. إلهام شاهين ومحمد هنيدي في ختام مهرجان الجونة

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 10:42 م
الهام شاهين ومحمد
الهام شاهين ومحمد هنيدى
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محمد بدران
شاركت الفنانة إلهام شاهين صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت بإطلالة مميزة فى الجونة.

وظهرت إلهام شاهين برفقة النجم محمد هنيدى وذلك خلال مشاركتهما في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة.

وتنتهي فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة اليوم 27 سبتمبر، بعد أن استمر لمدة 8 أيام، منذ بدايته في 19 سبتمبر، وشهدت السجادة الحمراء في مهرجان الجونة مشاركة العديد من نجوم ونجمات الوطن العربي.
إطلالة في صورة.. إلهام شاهين ومحمد هنيدي في ختام مهرجان الجونة
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