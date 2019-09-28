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حوادث

اليوم.. نظر طعن المتهمين على أحكام الإعدام والمشدد في التعدي على كمين الخصوص

السبت 28/سبتمبر/2019 - 05:01 ص
محاكمة
محاكمة
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أحمد مهدى
تنظر محكمة النقض طعن المتهمين على الاحكام الصادرة بحقهم التى تتراوح بين الاعدام والسجن المشدد، في القضية المعروفة إعلاميًا بالتعدي على كمين الخصوص.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بأحكام تتراوح ما بين الإعدام والمشدد للمتهمين.

وتبين من التحقيقات أن أحد المتهمين فى 2016 أسس وتولي قيادة جماعة إرهابية، على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها.

وأضافت التحقيقات أن هذه الجماعة استهدفت الدعوة لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة، والتدريب على كيفية استخدام الأسلحة النارية لاغتيال رجال الشرطة.
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