خدناهم غسيل ومكواة.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن تغطية الجزيرة للأحداث في مصر الأيام المقبلة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قناة الجزيرة سوف تعرض الإنجازات والمشروعات القومية التي نفذت في مصر وسوف تعرض احتفالات نصر أكتوبر المجيد خلال الأيام القادمة، وذلك بعد فضح كذب قناة الجزيرة وفبركتها لوجود مظاهرات.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "النهاردة اخدنا الجزيرة غسيل ومكواة وقمنا بفضح قناة الجزيرة القطرية في نقلها لحقيقة الأحداث في مصر".



وتابع الإعلامي أحمد موسى: "قناة الجزيرة لم تجد أمامها إلا أن تنقل احتفالات المنصة ولم تستطع أن تنكر وجود تلك التظاهرات، وذلك بسبب كشفهم وفضحهم"، مضيفا: "الإعلام الإخواني جاب ورا والشعب المصري قضى عليهم".

