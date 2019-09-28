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أخبار العالم

بومبيو يبحث تطوير منطقة حرة على المحيط الهادي مع نظرائه الاسترالي والهندي والياباني

السبت 28/سبتمبر/2019 - 04:01 ص
مايكل بومبيو وزير
مايكل بومبيو وزير الخارجية الأمريكي
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ا ش ا
بحث مايكل بومبيو وزير الخارجية الأمريكي مع نظرائه من كل من: أستراليا والهند واليابان الجهود المشتركة لتطوير منطقة حرة تجارة شاملة على المحيط الهادي من الجانب الهندي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، إن هذا جاء في لقاءات أجراها بومبيو في نيويورك حيث أكد الوزراء الأربعة على التزاماتهم المشتركة بتوثيق التعاون بشأن قضايا الأمن البحري وتعزيز البنى التحتية والتواصل الإقليمي دعما للنظام القائم على قواعد والذي يدفع الاستقرار والنمو والرخاء الاقتصادي في المنطقة.

وأوضحت المتحدثة أن الوزراء بحثوا كذلك مكافحة الإرهاب والأمن الإليكتروني ضمن الأولويات الأخرى لدولهم، كما أكدوا على مساندتهم القوية لمنظمة الآسيان وتعهدوا بمواصلة التنسيق فيما بينهم معربين عن تطلعهم لاجتماع كبار مسئولي دولهم على هامش انعقاد قمة شرق آسيا في نوفمبر المقبل بالعاصمة التايلاندية بانكوك.
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