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أخبار العالم

لـ49 دولة أجنبية.. خطوات استخراج تأشيرة سياحية للسعودية في دقائق

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 10:40 م
خطوات استخراج تأشيرة
خطوات استخراج تأشيرة سياحية للسعودية في دقائق
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مـــحـــمــــد مــجــــــدي
أعلن أحمد الخطيب، رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني، اليوم الجمعة، إتاحة استخراج «التأشيرة السياحية» لمواطني 49 دولة أوروبية، لغرض زيارة البلاد، لأول مرة، بعدما كان سفر الأجانب إلى السعودية مقتصرًا بدرجة كبيرة على العمال المقيمين وعائلاتهم ورجال الأعمال والحجاج المسلمين الذين يُسمح لهم بزيارة مكة والمدينة.

وتشمل قائمة الدول المتاح لمواطنيها دخول السعودية من خلال تأشيرة السياحة كلا من: أمريكا، وكندا، وسويسرا، وآيرلندا، وليختنشتاين، وليتوانيا، وموناكو، وأندورا، وروسيا، ومالطا، والجبل الأسود، وسان مارينو، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة، والبرتغال، وبولندا، والنمسا، وبلجيكا، وبلغاريا، ورومانيا، وسلوفاكيا، وكرواتيا، وقبرص، والتشيك، وإسبانيا، والسويد، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، والنرويج، ولوكسمبورج، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وسلوفينيا، وهولندا، وهنغاريا، وأيسلندا، وإيطاليا، ولاتفيا، وبروناي، واليابان، وسنغافورة، وماليزيا، وكوريا الجنوبية، وكازاخستان، والصين (هونغ كونغ وماكاو وتايوان) وأوقيانوسيا، وأستراليا، ونيوزيلندا».

ويمكن لمواطني الدول المعنية التقدم بطلب إلكتروني للحصول على تأشيرة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالسياحة في المملكة على الرابط الخاص أو استصدار التأشيرة فورًا عند وصولهم إلى المملكة من خلال أكشاك إلكترونية أو المكاتب المخصصة لاستصدار التأشيرات في نقطة الوصول، بحسب صحيفة «عكاظ» السعودية.

وقد وقعت السلطات السعودية مجموعة من المحددات للسماح بدخول مواطني هذه الدول كسائحين، ومنها أنه لزاما على السائحات «الاحتشام في الزي»، في حين أن ارتداء «العباية» لن يكون إلزاميا، بدون فرض قيود على سفر النساء بمفردهن، في وجود القيود على دخول مكة والمدينة، إلى جانب استمرار حظر الخمور.

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