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مرأة

بفتحة كبيرة من القدم.. ناهد السباعي بإطلالة جريئة في ختام مهرجان الجونة

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 10:47 م
ناهد السباعي
ناهد السباعي
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آية التيجي
ظهرت الفنانة ناهد السباعي بإطلالة جريئة، ومبهرة، وذلك خلال تواجدها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، وقد ارتدت ناهد السباعي فستان كب باللون النحاسي الناري، وفتحة كبيرة من القدمين، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.

وتركت ناهد السباعي شعرها منسدلا عبر كتفيها، مع ترك بعض خصلات الشعر المنسدلة على وجهها، وأكملت من إطلالتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت إبراز عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون البني كأحمر شفاه.

واختارت ناهد السباعي بعض الإكسسوارات البسيطة لتكمل من إطلالتها، حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الذهبي، وخاتم من نفس اللون، مع حذاء لامع باللون الأسود.

وتنتهي فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة اليوم 27 سبتمبر، بعد أن استمر لمدة 8 أيام، منذ بدايته في 19 سبتمبر، وشهدت السجادة الحمراء في مهرجان الجونة مشاركة العديد من نجوم ونجمات الوطن العربي.
ناهد السباعي ناهد السباعي
ناهد السباعي ناهد السباعي
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