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رياضة

رسميا المدينة المنورة يدعم صفوفه ويضم لاعب الشرقية

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 10:48 م
صدى البلد
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رباب الهوارى
نجح مسئولو مجلس إدارة نادي المدينة المنورة، في إتمام التعاقد مع محمد عبدالناصر، لاعب خط وسط الشرقية، لمدة موسمين، لتدعيم صفوف الفريق للموسم الجديد بدورى القسم الثالث.

يذكر أن محمد عبدالناصر قد سبق له اللعب بأندية سموحه والشرقية وقنا وبدر واهلى المنشاه السابق، قبل أن ينضم مؤخرا لصفوف المدينة المنورة.

ووقع عبدالناصر علي عقود انضمامه لصفوف فريق المدينة المنورة في حضور شبيب مهاب المدير الفنى للفريق، وأحمد فراج المدرب العام، وبعض مسئولي مجلس الإدارة.

يذكر أن فريق المدينة المنورة قد قرر الإبقاء على ٤ لاعبين فقط بالقائمة الأولى للموسم الجديد وهم: الطواب محمد، ووائل حمدي، وأحمد الضوي، وحمادة ناصر.

وأنهى الفريق موسمه الماضي بدوري القسم الثالث، محتلًا المركز السادس برصيد 27 نقطة.
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