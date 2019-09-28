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أخبار البلد

مرصد الكهرباء: 18 ألفًا و980 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل

السبت 28/سبتمبر/2019 - 12:54 ص
مرصد الكهرباء
مرصد الكهرباء
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ا ش ا
ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الجمعة 18 ألفًا و980 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم أمس الخميس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.
وتوقع المرصد في نشرته اليوم أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم الجمعة 26 ألفًا و700 ميجاوات مقابل 28 ألفًا و400 ميجاوات أمس الخميس، مشيرًا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 20 ألفًا و800 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الجمعة باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى التاسعة و 44 دقيقة مساء، وكان قد ظهر أمس الخميس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.
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