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توك شو

كاد أن ينتحر.. أحمد موسى: محمد علي يبكي بعد فشل دعوته للتخريب والفوضى

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 10:49 م
المقاول الهارب محمد
المقاول الهارب محمد علي
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن المقاول الهارب محمد علي كان سينتحر اليوم بعد فشل دعوته للفوضى والتخريب، وظهر في مقطع فيديو يبكي فيه.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "يا حرامي يا خاين وأنت بتعمل كده في بلدك عشان إرهابيين".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "محمد علي كذاب وحرامي وخائن وعميل رسمي"، مضيفا: "المصري على علم بأهمية استقرار بلده وتحقيق الأمن والأمان على الرغم من طلبات الشعب المشروعة".
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