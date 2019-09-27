تعرف على مهمة صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعات والأوراق المطلوبة للاستفادة منه

يوفر صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعات العديد من الخدمات المختلفة فى النواحي الاجتماعية والدراسية.



يقدم صدى البلد فى هذه التقرير شرحا لكيفية استفادة الطلاب من صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعات، فى حالة أنهم من الطلاب المستحقين لخدمات الصندوق.



يشترك صندوق التكافل المركزي بالجامعة مع صناديق التكافل بالكليات في تقديم عدد من الخدمات والمساعدات للطلاب ومنها :



سداد الرسوم الدراسية للطلاب.



سداد رسوم المدينة الجامعية.



شراء الكتب والمذكرات لكل فصل دراسي.



توفير ملابس للطلاب.



توفير الرعاية الصحية والخدمات العلاجية.



مساعدات مادية لحالات الطوارئ والوفاة.



ويشترط وجود بعض الاوراق لايضاح اذا كان الطالب مستحق لخدمات الصندوق ام لا وهى :

بحث اجتماعي من الوحدة الاجتماعية التابع لها سكن الطالب.



2 صورة شخصية حديثة للطالب.



صورة بطاقة ولي الأمر.



حيازة زراعية إذا كان الوالد مزارعا.



مفردات مرتب ولي الأمر إذا كان موظف، ومفردات معاش في حالة الوفاة.



صورة شهادة الوفاة في حالة وفاة الوالد.



ملئ استمارة البحث الاجتماعي بالكلية.



يتقدم الطالب في أول كل فصل دراسي بإحتياجاته من مصروفات أو كتب.