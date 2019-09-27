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أخبار العالم

حكومة تونس: تلقينا تهديدات بمناسبة الانتخابات وتجاوزناها بفضل جاهزية قواتنا الأمنية

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 10:40 م
حكومة تونس: تلقينا
حكومة تونس: تلقينا تهديدات بمناسبة الانتخابات
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ا ش ا
أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أن بلاده تلقت تهديدات أمنية بمناسبة الانتخابات الرئاسية المبكرة، إلا أنها تمكنت من تجاوزها بفضل جاهزية المؤسستين الأمنية والعسكري.

وشدد الشاهد - في مستهل اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم /الجمعة/ - على ضرورة العمل على إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لاسيما الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 6 أكتوبر المقبل، داعيا الشعب التونسي إلى التصويت بكثافة في هذه الانتخابات التي تحدد مصير البلاد لسنوات عديدة مقبلة.

وكانت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية أجريت في 15 سبتمبر الجاري، وأسفرت عن حلول قيس سعيد في المرتبة الأولى بعد حصوله على 4ر18% من أصوات الناخبين، وتلاه نبيل القروي الذي تمكن من حصد 6ر15% من أصوات الناخبين، ليتقرر خوض كلا المرشحين جولة إعادة.

وتعد الانتخابات الرئاسية الحالية هي ثاني انتخابات رئاسية تشهدها تونس منذ الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 2011.
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