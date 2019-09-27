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فن

25 صورة من حفل ختام الدورة الثالثة لـ الجونة السينمائي

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 10:40 م
ياسمين رئيس وزوجها
ياسمين رئيس وزوجها
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محمد نبيل - عدسة/ عز حسين
استقبلت السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي في حفل الختام، عددا كبيرا من نجوم الفن، ومنهم "ناهد السباعى، بشرى، ريم مصطفى، مي الغيطي، رشا مهدي، يسرا، ايتن عامر، أحمد حاتم، صبرى فواز، شادى الفونس، باسم سمره، محمد لطفى، خالد الصاوى" وغيرهم.

وفى مفاجأة كبيرة أعلن مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة عن تكريم النجم العالمى ستيفن سيجال خلال حفل ختام دورته الثالثة.

يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت يوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائي مصري وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط.

الجونة السينمائي، من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة، ويسعى لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما، كما يعمل على وصل صناع الأفلام من المنطقة، بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.
25 صورة من حفل ختام الدورة الثالثة لـ الجونة السينمائي
25 صورة من حفل ختام الدورة الثالثة لـ الجونة السينمائي
25 صورة من حفل ختام الدورة الثالثة لـ الجونة السينمائي
25 صورة من حفل ختام الدورة الثالثة لـ الجونة السينمائي
25 صورة من حفل ختام الدورة الثالثة لـ الجونة السينمائي
25 صورة من حفل ختام الدورة الثالثة لـ الجونة السينمائي
25 صورة من حفل ختام الدورة الثالثة لـ الجونة السينمائي
25 صورة من حفل ختام الدورة الثالثة لـ الجونة السينمائي
25 صورة من حفل ختام الدورة الثالثة لـ الجونة السينمائي
25 صورة من حفل ختام الدورة الثالثة لـ الجونة السينمائي
25 صورة من حفل ختام الدورة الثالثة لـ الجونة السينمائي
25 صورة من حفل ختام الدورة الثالثة لـ الجونة السينمائي
25 صورة من حفل ختام الدورة الثالثة لـ الجونة السينمائي
25 صورة من حفل ختام الدورة الثالثة لـ الجونة السينمائي
25 صورة من حفل ختام الدورة الثالثة لـ الجونة السينمائي
25 صورة من حفل ختام الدورة الثالثة لـ الجونة السينمائي
25 صورة من حفل ختام الدورة الثالثة لـ الجونة السينمائي
25 صورة من حفل ختام الدورة الثالثة لـ الجونة السينمائي
25 صورة من حفل ختام الدورة الثالثة لـ الجونة السينمائي
25 صورة من حفل ختام الدورة الثالثة لـ الجونة السينمائي
25 صورة من حفل ختام الدورة الثالثة لـ الجونة السينمائي
25 صورة من حفل ختام الدورة الثالثة لـ الجونة السينمائي
25 صورة من حفل ختام الدورة الثالثة لـ الجونة السينمائي
25 صورة من حفل ختام الدورة الثالثة لـ الجونة السينمائي
25 صورة من حفل ختام الدورة الثالثة لـ الجونة السينمائي
25 صورة من حفل ختام الدورة الثالثة لـ الجونة السينمائي
25 صورة من حفل ختام الدورة الثالثة لـ الجونة السينمائي
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