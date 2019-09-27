Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

108 سيدات من إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا يشاركن في برنامج أمريكي للقيادات النسائية

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:03 م
108 سيدات من إفريقيا
108 سيدات من إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا يشاركن في برنامج
Advertisements
ا ش ا
تصل إلى الولايات المتحدة، غدا السبت، 108 سيدات من القيادات النسائية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب ووسط آسيا للمشاركة في برنامج التبادل التقني النسائي لعام 2019 برعاية مكتب شئون التربية والثقافة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة إن هذا البرنامج سيساهم في تعزيز روابط الأعمال وبناء شبكات مهنية أقوى فيما بين القيادات النسائية المشاركة من أجل إفادة مجتمعاتهن لدى عودتهن لأوطانهن الأم من خلال تشجيع السيدات والفتيات على اقتفاء آثارهن للمشاركة في نفس البرنامج مستقبلا.

ومن المقرر أن تقضي القيادات النسائية خمسة أسابيع في تعاون وتنسيق مع نحو 40 شركة أمريكية من القطاع الخاص من سان فرانسيسكو ووادي السليكون قبل اجتماعهن في واشنطن العاصمة تمهيدا لتنفيذ خطط عمل لدى عودتهن والانضمام إلى سائر خريجي البرنامج في المساهمة في الارتقاء بمجتمعاتهن.
Advertisements

ترشيحاتنا

كاد أن ينتحر.. أحمد موسى: محمد علي يبكي بعد فشل دعوته للتخريب والفوضى

تفاصيل مكالمة شقيق أمير قطر وأحمد موسى.. فيديو

عمرو أديب عن غلق محطات المترو: مبنضحيش بحياة حد

25 صورة من حفل ختام الدورة الثالثة لـ الجونة السينمائي

الداخلية تهدى 150 مقعد دراسيا لإحدى المدارس بالقليوبية.. صور

أول ظهور بالمهرجان.. دينا الشربيني بفستان قصير في ختام الجونة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 طرق لتحويل المكالمات تلقائيًا إلى رقم آخر في سامسونج جالاكسي S10

25 صورة من حفل ختام الدورة الثالثة لـ الجونة السينمائي

ماراثون الشياكة.. 50 صورة من حفل ختام مهرجان الجونة.. من الأجمل؟