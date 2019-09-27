إليسا تنشر صورة من إجازتها بتركيا.. شاهد

شاركت الفنانة اللبنانية إليسا جمهورها صورة جديدة على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور انستجرام.



وظهرت إليسا أثناء قضاء إجازتها الصيفية في تركيا وعلقت قائلة: "في وقت سابق اليوم" نالت إعجاب متابعيها.



يذكر أن إليسا أوشكت على الانتهاء من تحضيرات ألبومها الجديد المقرر طرحه في عيد الكريسماس المقبل، ويعد الأخير في مشوارها الفني بعد إعلانها قرار الاعتزال.



ويتعاون مع إليسا في ألبومها الجديد عدد كبير من أهم شعراء وملحني الوطن العربي منهم أمير طعيمة، نادر عبد الله، رامي جمال، محمد رحيم، محمد يحيى. ومن لبنان زياد برجي، علي المولى، سهام الشعشاع، سليم عساف، نزار فرنيسي ومروان خوري.



يشار إلى أن احدث ألبومات إليسا "الى كل اللي بيحبوني" الذي طرحته العام الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا.

