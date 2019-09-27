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محافظات

على أنغام تعيشى يا مصر.. عرض باليه فى مركز تنمية المواهب بأوبرا دمنهور.. صور

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:50 م
.عرض باليه فى مركز
.عرض باليه فى مركز تنمية المواهب بأوبرا دمنهور
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جمالات الدمنهوري
أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية حفلا فنيا، لطلاب مركز تنمية مواهب أوبرا دمنهور بمشاركة مميزة لطلاب فصول الرسم الفني والفنون التشكيلية تحت إشراف وتدريب منى شكري ومريم منير فى حديقة الأوبرا.

استهل الحفل بفصل الكمان الذين قدموا باقة من الأعمال الموسيقية العالمية تحت إشراف و تدريب نرمين خليل وقدم طلاب فصل البيانو مجموعة من الأعمال الموسيقية الكلاسيكية تحت إشراف وتدريب أدهم أحمد.

وشهد الحفل فاصلا لعرض باليه يضم مجموعة من الرقصات، هن: جالا، جليد، جولييت، واكا وكا، زومبي، مارش، فاينال إفريقيا،

واختتم فصل البالية حفل مركز تنمية المواهب بأوبرا دمنهور برقصة على أغنية "تعيشى يا مصر" تحت إشراف وتدريب فاروق الشريف، محمد الشريف..وتم تنظيم معرضًا للفن التشكيلي على هامش الحفل الفنى الذى أحياه أبناء أوبرا دمنهور.

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، يقوم بالتدريس مجموعة من الأساتذة الأكاديميين المؤهلين لاكتشاف المواهب وصقلها، ويتم عمل حفلات خاصة لكل فصل من فصول المركز تشجيعًا لهم على التميز وتقديرا لجهودهم خلال الفصل الدراسي.
على أنغام تعيشى يا مصر.. عرض باليه فى مركز تنمية المواهب بأوبرا دمنهور.. صور
على أنغام تعيشى يا مصر.. عرض باليه فى مركز تنمية المواهب بأوبرا دمنهور.. صور
على أنغام تعيشى يا مصر.. عرض باليه فى مركز تنمية المواهب بأوبرا دمنهور.. صور
على أنغام تعيشى يا مصر.. عرض باليه فى مركز تنمية المواهب بأوبرا دمنهور.. صور
على أنغام تعيشى يا مصر.. عرض باليه فى مركز تنمية المواهب بأوبرا دمنهور.. صور
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