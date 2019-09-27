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منوعات

إبراهيموفيتش يبدع في تحدي ماتريكس الجديد .. شاهد ماذا فعل

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 10:43 م
صدى البلد
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أحمد شريف
كشف نجم كرة القدم الشهير "زلاتان إبراهيموفيتش" لاعب نادي لوس أنجلوس جلاكسي الأمريكي عن مهارته الفائقة ومرونته خلال تحدي "Matrix Challenge"، الذي ابتدعه ايقونة هوليود "كيانو ريفيز".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، لم تظهر أي علامات للشيخوخة للمهاجم السويدي المخضرم خلال أدائه للتحدي حيث قام بإلقاء الكرة في الهواء ثم تلقاها على صدره وعندما هبطت الكرة ، سقط زلاتان مرة أخرى ، تقريبًا في وضع مسدود ، مع ذراعيه في المقدمة.

يهدف المشاركون ، في التحدي المعروف باسم "Matrix Challenge"، إلى تقليد المشهد من فيلم "Matrix " لعام 1999 حيث يتفادى البطل الرصاص في حركة بطيئة.

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