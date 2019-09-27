أحمد موسى: ما فعله المصريون اليوم انتصار على دعوات الإخوان لإسقاط الدولة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشعب المصري يقف مع الدولة المصرية وما فعله المصريون اليوم رسالة انتصار على دعوات الإخوان للتظاهر وإسقاط الدولة المصرية.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في تغطية خاصة على قناة " صدى البلد"، أن القوات المسلحة والشرطة يقدمون تضحيات كثيرة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" عمال سيراميكا كليوباترا خرجوا في مسيرات ضخمة لدعم الرئيس السيسي والوقوف بجانب مصر العظيمة"، وهناك حالة إحباط لدى عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ".

