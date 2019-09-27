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مرأة

بالتل الرمادي.. نجلاء بدر تشعل Red Carpet ختام الجونة السينمائي

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 10:52 م
صدى البلد
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قسم المرأه
تألقت الفنانة نجلاء بدر بفستان تل باللون الرمادي، منسقة معه بورتفيه فضي اللون وانتعلت حذاء بكعب في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.

وكان شعر نجلاء بدر مرفوعا مع تطاير خصلاته، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسوارات واكتفت بأسورة رقيقة وخاتم.

ووضعت ميكب مناسبا لإطلالتها مع روج نبيتي، وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والاي لاينر وكان الميكب ملائما لإطلالتها.

وتنتهي فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة اليوم 27 سبتمبر، بعد أن استمر لمدة 8 أيام، منذ بدايته في 19 سبتمر، وشهدت السجادة الحمراء في مهرجان الجونة مشاركة العديد من نجوم ونجمات الوطن العربي.
بالتل الرمادي.. نجلاء بدر تشعل Red Carpet ختام الجونة السينمائي
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