البورصة: 1.6 مليار جنيه مبيعات المستثمرين الأجانب منذ بداية العام

سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1663.2 مليون جنيه منذ بداية العام، وسجل العرب صافي بيع بنحو 570.1 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات.



ومثلت تعاملات المصريين 66.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 24.7 %و سجل العرب 9.0 % منذ بداية العام.



فيما سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال الأسبوع الماضي نسبة 64.3 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 26.8%و العرب على 8.8%و ذلك بعد استبعاد الصفقات.



وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 190.4 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 169.2 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.