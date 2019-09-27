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اقتصاد

البورصة: 1.6 مليار جنيه مبيعات المستثمرين الأجانب منذ بداية العام

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 10:41 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1663.2 مليون جنيه منذ بداية العام، وسجل العرب صافي بيع بنحو 570.1 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 66.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 24.7 %و سجل العرب 9.0 % منذ بداية العام.

فيما سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال الأسبوع الماضي نسبة 64.3 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 26.8%و العرب على 8.8%و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 190.4 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 169.2 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.
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