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اقتصاد

شروط لإعادة المحذوفين من التموين بسبب امتلاك سيارة أو أكثر

السبت 28/سبتمبر/2019 - 03:16 ص
تظلمات التموين ..
تظلمات التموين .. امتلاك سيارة
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محمد صبيح
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن المستندات المطلوبة لقبول تظلمات التموين بشأن امتلاك سيارة أو أكثر خلال شهر سبتمبر الجاري وحتى نهاية أكتوبر المقبل.

1- يتقدم المواطن بمكتب التموين بتظلم مؤيد بالمستندات الدالة على صحة البيانات المدونة، وهو: شهادة معتمدة من المرور تفيد بأن الفرد المدون أمامه امتلاك سيارة لا يملك سيارة من عدمه وتحديد نوع موديل السيارة بالإضافة إلى صورة البطاقة التموينية.

2- يقوم مكتب التموين بمراجعة التظلمات المقدمة من المواطنين وتسجيلها على النظام (موقع دعم مصر)، موضحا به (الرقم القومي - رقم المحمول - رقم البطاقة الذكية - نوع التظلم).

3- يقوم المكتب بإرسال تلك الكشوف المعتمدة من رئيس المكتب التمويني إلى مديرية التموين على أن ترسل أسبوعيا إلى ديوان عام الوزارة ومرفق بها "سي دي".

وصرح اللواء الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين، بأنه تم فتح باب التظلمات للمحذوفين من البطاقات التموينية حتى نهاية أكتوبر المقبل.

وأوضح أن وزير التموين اتخذ هذا القرار عقب ورود شكاوى عديدة بسبب الحذف فقرر فتح باب التظلمات بدء من الغد لمدة تزيد عن 40 يومًا وبالتحديد حتى نهاية أكتوبر.

واعتبرها فرصة لكل متظلم لتقديم طلب بهذا الشأن على موقع الوزارة، علمًا بأن هناك لجنة على أعلى مستوى تتولى البت في أحقية المواطن في الدعم التمويني من عدمه، ومن يثبت أحقيته يعاد إلى المنظومة.

وتابع أن الوزارة لا تستهدف خفض الدعم أو حجبه إنما تستهدف إعادة إدارة المنظومة بحيث يصل الدعم لمستحقيه، ولا نية حاليًا لحذف أي مواطن من منظومة الخبز.
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