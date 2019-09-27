نقيب الزراعيين: المصريون زحفوا نحو المنصة لدعم الرئيس السيسي وتأكيد رفضهم للفوضى

قال سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن مصر دولة عظيمة ودولة مؤسسات، ودولة المؤسسات لا خوف عليها.



وأضاف سيد خليفة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في تغطية خاصة على قناة " صدى البلد"، قائلا:" ما فعله المصريون في المنصة رسالة إلى الخارج تؤكد حب الشعب المصري لمصر والرئيس السيسي".



وتابع سيد خليفة:" تماسك الشعب المصري هزم كل محاولات التشكيك والشائعات لجماعة الإخوان الإرهابية، والجيش المصري والشرطة تحمي البلاد من الانزلاق إلى الهاوية التي تسعى جماعة الإخوان الإرهابية سحبنا اليها".



وأردف سيد خليفة:" علينا أن نكون حريصين على بلدنا وأن يزيد معدل الوعي لدى المصريين"، مضيفا ان الشعب المصري زحف إلى منطقة المنصة للتعبير على دعمهم للرئيس السيسي ولمسيرة البناء ورفضهم لمحاولات نشر الفوضى في مصر".

