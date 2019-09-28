آخر موعد للتقديم لمنح شيفننج للحصول علي الماجستير بالمملكة المتحدة.. 5 نوفمبر

أعلنت وزارة التعليم العالي ان السفاره البريطانيه بالقاهره افادت بانه تم فتح باب التقدم لبرنامج منح Chevening Scholarships Programme لعام 2020/2021 للحصول على الماجستير من المملكه المتحدة.





وتوفر هذه المنح فرصه للدراسه للحصول على درجه الماجستير لمده عام فى إحدى جامعات المملكه المتحده الرائده للقيادات المتمكنه او الناشئة فى جميع المجالات.



وتبلغ عدد المنح المقدمه للدارسين من مصر حوالى 45 منحه وينبغى التقدم الكترونيا لمنح شيفنينج على الموقع الالكترونى الموضح بعد : www.chevening.org/apply.



وافادت بأن مكتب دول الكومنولث والدول الاجنبيه يقدم تمويلًا لمنح شيفننج علي ان يكون اّخر موعد للتقدم هو 5 نوفمبر 2019 الساعه 12:00 بتوقيت جرينتش.



ونوهت الادارة المركزية للبعثات انها لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح التي تعلن عنها.

