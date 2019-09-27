ياسمين رئيس بإطلالة جريئة من ختام مهرجان الجونة السينمائي

أطلت الفنانة ياسمين رئيس بفستان باللون الذهبى وبأكمام طويلة في ختام مهرجان الجونة السينمائي.



وقامت "رئيس" برفع شعرها وتركت بعض الخصلات المتطايرة، واعتمدت على الميكب ذي الألوان الترابية وأحمر شفاه باللون البنى، وارتدت قرطا كأكسسوارات.



وتنتهي فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة اليوم 27 سبتمبر، بعد أن استمر لمدة 8 أيام، منذ بدايته في 19 سبتمبر، وشهدت السجادة الحمراء في مهرجان الجونة مشاركة العديد من نجوم ونجمات الوطن العربي.