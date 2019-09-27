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رياضة

قبل مواجهة كانو سبورت.. تفاصيل محاضرة فايلر للاعبي الأهلي في برج العرب

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 10:55 م
فايلر
فايلر
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عبد الحكيم ابو علم
كشفت مصادر خاصة، عن أن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد محاضرة- انتهت منذ قليل- مع اللاعبين، داخل فندق الإقامة في برج العرب.

وأوضح المصدر، لـ"صدى البلد" أن "فايلر" شرح خلال المحاضرة، خطة اللعب أمام كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية، المقرر إقامتها الساعة 8 من مساء غدٍ السبت، على استاد الجيش في برج العرب.

وقال إن المدرب السويسري طالب من لاعبي الأهلي نسيان نتيجة الذهاب والتي حققوا بها الفوز 2-0 لـ(وليد سليمان وصلاح محسن) في المواجهة التي أقيمت بالعاصمة مالابو.

وعرض المدير الفني للأهلي، بعض لقطات الفيديو من مواجهة الذهاب، والاخطاء التي وقع فيها لاعبوه ونقاط القوة والضعف.
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