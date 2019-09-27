قبل مواجهة كانو سبورت.. تفاصيل محاضرة فايلر للاعبي الأهلي في برج العرب

كشفت مصادر خاصة، عن أن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد محاضرة- انتهت منذ قليل- مع اللاعبين، داخل فندق الإقامة في برج العرب.
وأوضح المصدر، لـ"صدى البلد" أن "فايلر" شرح خلال المحاضرة، خطة اللعب أمام كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية، المقرر إقامتها الساعة 8 من مساء غدٍ السبت، على استاد الجيش في برج العرب.
وقال إن المدرب السويسري طالب من لاعبي الأهلي نسيان نتيجة الذهاب والتي حققوا بها الفوز 2-0 لـ(وليد سليمان وصلاح محسن) في المواجهة التي أقيمت بالعاصمة مالابو.
وعرض المدير الفني للأهلي، بعض لقطات الفيديو من مواجهة الذهاب، والاخطاء التي وقع فيها لاعبوه ونقاط القوة والضعف.
وأوضح المصدر، لـ"صدى البلد" أن "فايلر" شرح خلال المحاضرة، خطة اللعب أمام كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية، المقرر إقامتها الساعة 8 من مساء غدٍ السبت، على استاد الجيش في برج العرب.
وقال إن المدرب السويسري طالب من لاعبي الأهلي نسيان نتيجة الذهاب والتي حققوا بها الفوز 2-0 لـ(وليد سليمان وصلاح محسن) في المواجهة التي أقيمت بالعاصمة مالابو.
وعرض المدير الفني للأهلي، بعض لقطات الفيديو من مواجهة الذهاب، والاخطاء التي وقع فيها لاعبوه ونقاط القوة والضعف.