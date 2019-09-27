مستقبل وطن: ما رأيناه اليوم يؤكد أن شعب مصر في رباط إلى يوم الدين

قال سيد نصر، أمين العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن، إن ما رأيناه اليوم يؤكد أن شعب مصر في رباط إلى يوم الدين.



ووجه سيد نصر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في تغطية خاصة على قناة " صدى البلد"، كل التحية والتقدير إلى شعب مصر الذي نزل بالآلاف لدعم مصر والرئيس السيسي والتأكيد على رفض الفوضى ودعوات التخريب .



وتابع سيد نصر:" مصر أصبحت دولة قوية خلال 5 سنوات بفضل مجهودات الرئيس السيسي".



وأكمل سيد نصر:" حزب مستقبل وطن مختص بدراسة المشاكل على أرض الواقع عبر لجان الحزب، وإن شاء الله اللي جاي احسن ونشوف مصر افضل".

