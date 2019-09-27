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منوعات

وفاة حفيد مغني الراب الشهير سنوب دوج.. شاهد لحظة موته

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 10:58 م
صدى البلد
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أحمد شريف
واجه مغني الراب الأمريكي الشهير سنوب دوج وعائلته خسارة مأساوية بعد وفاة حفيده الرضيع كاي لوف.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، توفي الطفل في 25 سبتمبر بعد 10 أيام فقط من ولادته ، وفقًا لتصريح لابن سنوب وأب الطفل كوردي برودوس البالغ من العمر 25 عامًا.

وأعلن كوردي عن ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي عبر شريط فيديو عن ابنه الذي الذي كان يلتف داخل بطانية في المستشفى الخميس الماضي.

ويمكن عبر الفيديو المنشور سماع الأحباء وهم يبكون ويتحدثون بلطف مع الطفل الرضيع والمتوفى.

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