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مرأة

بـ الزهري.. إنجى وجدان تتألق بفستان منفوش على Red Carpet الجونة السينمائي

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:05 م
صدى البلد
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قسم المرأة
تألقت الفنانة إنجى وجدان بفستان طويل منفوش بدون أكمام باللون الزهرى من الستان والشيفون فى ختام مهرجان الجونة السينمائي.

وحملت "وجدان" بورتفيه باللون الفضى ، وتركت شعرها منسدلًا بطريقة رائعة، واعتمدت فى الميكب على اللون الفضى للعينين و روج باللون الأحمر.

وتنتهي فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة اليوم 27 سبتمبر، بعد أن استمر لمدة 8 أيام، منذ بدايته في 19 سبتمبر، وشهدت السجادة الحمراء في مهرجان الجونة مشاركة العديد من نجوم ونجمات الوطن العربي.
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