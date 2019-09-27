بـ الزهري.. إنجى وجدان تتألق بفستان منفوش على Red Carpet الجونة السينمائي

تألقت الفنانة إنجى وجدان بفستان طويل منفوش بدون أكمام باللون الزهرى من الستان والشيفون فى ختام مهرجان الجونة السينمائي.



وحملت "وجدان" بورتفيه باللون الفضى ، وتركت شعرها منسدلًا بطريقة رائعة، واعتمدت فى الميكب على اللون الفضى للعينين و روج باللون الأحمر.



وتنتهي فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة اليوم 27 سبتمبر، بعد أن استمر لمدة 8 أيام، منذ بدايته في 19 سبتمبر، وشهدت السجادة الحمراء في مهرجان الجونة مشاركة العديد من نجوم ونجمات الوطن العربي.