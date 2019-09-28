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اقتصاد

خطوات إعادة المحذوفين من بطاقة التموين بسبب الحيازة الزراعية.. تعرف عليها

السبت 28/سبتمبر/2019 - 03:31 ص
بطاقة تموين
بطاقة تموين
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محمد صبيح
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المستندات المطلوبة لقبول تظلمات التموين بسبب الحيازة الزراعية، خلال شهر سبتمبر الجاري وحتى نهاية أكتوبر المقبل.

1- يتقدم المواطن بمكتب التموين بتظلم مؤيد بالمستندات الدالة على صحة البيانات المدونة، وهي: شهادة معتمدة من الجمعية الزراعية التابع لها صاحب البطاقة التموينية توضح مدى حيازته لأرض زراعية من عدمه ومساحة الحيازة.. بالإضافة إلى صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

2- يقوم مكتب التموين بمراجعة التظلمات المقدمة من المواطنين وتسجيلها على النظام (موقع دعم مصر)، موضحا به (الرقم القومي - رقم المحمول - رقم البطاقة الذكية - نوع التظلم).

3- يقوم المكتب بإرسال تلك الكشوف المعتمدة من رئيس المكتب التمويني إلى مديرية التموين على أن ترسل أسبوعيا إلى ديوان عام الوزارة ومرفق بها "سي دي".

وصرح اللواء الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين، بأنه تم فتح باب التظلمات للمحذوفين من البطاقات التموينية حتى نهاية أكتوبر المقبل.

وأوضح أن وزير التموين اتخذ هذا القرار عقب ورود شكاوى عديدة بسبب الحذف فقرر فتح باب التظلمات بدء من الغد لمدة تزيد عن 40 يومًا وبالتحديد حتى نهاية أكتوبر.

واعتبرها فرصة لكل متظلم لتقديم طلب بهذا الشأن على موقع الوزارة، علمًا بأن هناك لجنة على أعلى مستوى تتولى البت في أحقية المواطن في الدعم التمويني من عدمه، ومن يثبت أحقيته يعاد إلى المنظومة.

وتابع أن الوزارة لا تستهدف خفض الدعم أو حجبه إنما تستهدف إعادة إدارة المنظومة بحيث يصل الدعم لمستحقيه، ولا نية حاليًا لحذف أي مواطن من منظومة الخبز.
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