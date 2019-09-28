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توك شو

عمرو أديب: دم اولادنا مش هيروح هدر

السبت 28/سبتمبر/2019 - 03:55 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
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محمد القاضي
نعى الإعلامي عمرو أديب، شهداء الوطن، الذين استشهدوا اليوم في سيناء، قائلا: «ربنا يرحمهم».

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: «أنا عندي سؤالين عن العملية دي، الأول هل العملية الإرهابية القذرة دي صدفة انهارده، وهما قرروا يعملوا العملية الإرهابية صدفة مع جمعة الخلاص».

وأوضح: «السؤال الثاني، بقالكم أسبوع بتقولوا نحن نحترم القوات المسلحة، وانهارده العملية دي معناها ايه»، متابعا: «عايزين نعرف حربكم ومشكلتكم مع مين»، مؤكدا: «ولادنا دمهم مش هيروح هدر»، مشيرا: «مفيش بيت في مصر إلا وفيه شهيد سواء من الجيش أو الشرطة».
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