عمرو أديب: دم اولادنا مش هيروح هدر

نعى الإعلامي عمرو أديب، شهداء الوطن، الذين استشهدوا اليوم في سيناء، قائلا: «ربنا يرحمهم».



وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: «أنا عندي سؤالين عن العملية دي، الأول هل العملية الإرهابية القذرة دي صدفة انهارده، وهما قرروا يعملوا العملية الإرهابية صدفة مع جمعة الخلاص».



وأوضح: «السؤال الثاني، بقالكم أسبوع بتقولوا نحن نحترم القوات المسلحة، وانهارده العملية دي معناها ايه»، متابعا: «عايزين نعرف حربكم ومشكلتكم مع مين»، مؤكدا: «ولادنا دمهم مش هيروح هدر»، مشيرا: «مفيش بيت في مصر إلا وفيه شهيد سواء من الجيش أو الشرطة».