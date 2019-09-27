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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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توك شو

فرج عامر: لما حس المواطن الغلبان إن بلده في خطر داس على ألمه عشانها

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:12 م
مظاهرة في حب مصر
مظاهرة في حب مصر أمام المنصة
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هاني حسين
قال محمد فرج عامر عضو مجلس النواب، إن وعي المصريين مرتفع ويدرك حجم المؤامرات التي تحاك ضد الدولة المصرية.

وأضاف محمد فرج عامر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في تغطية خاصة على قناة " صدى البلد"، قائلا:" لما المواطن الغلبان حس إن مصر في خطر داس على ألمه ومشاكله وابدى كل استعداده بان يضحي بروحه عشان خاطر بلده".

وتابع محمد فرج عامر:" اكتر ناس بتعاني هي أول من نزل الشارع عشان مصر، وهناك دول تحاول تنفيذ خطط في مصر من أجل النيل منها، وهناك شبكة عنقودية متآمرة على مصر يريدون إسقاط الدولة المصرية ونهب ثرواتها".

وأكمل محمد فرج عامر:" مصر تنهض من جديد ولن تسمح بالفوضى والتخريب، والمصريون لا ينسون حرق الأقسام وأحداث الفوضى وتنفيذ أعمال العنف والشغب والتخريب في كافة ربوع الوطن".
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