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حوادث

حبس عاطلين تخصصا فى سرقة الشقق السكنية بحلوان

السبت 28/سبتمبر/2019 - 02:01 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
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عمرو خليفة
قررت نيابة حلوان الجزئية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتخصص فى سرقة الشقق السكنية والاستيلاء على محتوياتها بدائرة القسم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، والاستعلام عن المتهمان لبيان عدد الوقائع التى نفذوها قبل القبض عليهما واستدعاء المجني عليهم أصحاب الشقق المسروقة للاستماع لأقوالهم.

تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالى يفيد بقيام عاطلين بسرقة عدد من الشقق السكنية بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، تم القبض عليهما وبحوزتهما أموال و مشغولات ذهبية، واقتادهما رجال المباحث إلى القسم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
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