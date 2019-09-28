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تعليم

جامعة الأزهر تواصل تسكين طلاب المدينة الجامعية اليوم

السبت 28/سبتمبر/2019 - 05:01 ص
جامعة الازهر
جامعة الازهر
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محمد شحتة
تواصل جامعة الأزهر، اليوم السبت، تسكين الطلاب والطالبات في المدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة، ومن المقرر أن يتم التسكين على مدار السبت والأحد، ولطلاب وطالبات السنوات النهائية بتقدير "جيد جدا".

وأعلنت الجامعة، أسماء الطلاب الذين سيتم تسكينهم وفقا للجدول المعلن عنه ، موضحة تم وضع جدول زمنى للتسكين على النحو التالي :

* تسكين الطلاب والطالبات السنوات النهائية بتقدير "ممتاز" السبت والأحد.

* الفرقة الثالثة تقدير "ممتاز" الاثنين والثلاثاء.

* الفرقة الثانية تقدير "ممتاز" الأربعاء والخميس.

* تسكين الطلاب والطالبات السنوات النهائية بتقدير "جيد جدا" السبت 28 / 9 والأحد.

* الفرقة الثالثة تقدير "جيد جدا" الاثنين والثلاثاء، والذين لم يتم تسكينهم مسبقا يتم التسكين يوم الأربعاء والخميس.

كما يتم تسكين المناطق النائية حسب الجدول المعلن وفقا للتقديرات، والحالات الخاصة يتم تسكينهم في أي وقت بدء من يوم السبت ٢١ سبتمبر الحالي.

وطالب رئيس الجامعة أبناءه من الطلاب والطالبات بضرورة الالتزام بالجدول الزمني منعا للتزاحم، والذي روعي فيه التيسير على أبنائنا الطلاب والطالبات، ولن يتم تسكين أحد إلا حسب الجدول المعلن.
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