يمأمأ بعلو صوته ويقول أنا مش خروف.. صلاح عبد الله يقصف جبهة قناة الجزيرة بأبيات شعر

أبدى الفنان صلاح عبد الله، سعادته بنزول المصريين لتأييد ودعم الدولة المصرية، قائلا: "مساء الخير والسعادة على اللي فازوا بالشهادة.. على اللي طاروا للنعيم وهما لابسين البيادة»، «ومساء الخزي والنجاسة والعار.. على كل خائن عميل خسيس غدار».



وأضاف الفنان صلاح عبد الله في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في تغطية خاصة على قناة " صدى البلد"، قائلا: "حربنا على الإرهاب حرب شديدة وقوية، وما فعله المصريين على أرض الواقع يؤكد أن مصر الحقيقية مش في الفيسبوك وتويتر وما شهدناه اليوم هم المصريين اللي خايفين على البلد ورافضين الخراب والذعر".



وعن فبركة الجزيرة قال الفنان صلاح عبد الله: "مشوفتش بجاحة كده، وأبو وش مكشوف مايبانش عليه كسوف.. لا بيكبر لحد ولا بيقدر ظروف.. ويمأمأ بعلو صوته ويقول أنا مش خروف".

