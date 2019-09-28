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حوادث

حبس شخصين حاولا تهريب أقراص ومواد مخدرة فى مطار القاهرة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 04:01 ص
حبس
حبس
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محمد العيسوي
قررت نيابة النزهة الجزئية، حبس شخصين، لقيامهما بمحاولة تهريب عدد من الأقراص والمواد المخدرة بالمخالفة بالمخالفة لأحكام قانون ن مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية عند إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة إير إيطاليا رقم 803 القادمة من مالبينسه إشتبه أحمد سيد الصغير مأمور اللجنه فى راكبين مصريين قادمين من ميلانو.

وبالعرض على محمد لطفي مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية من مينا رمزي و نجاح لطفي تحت إشراف مصطفي دولة مدير الحركة.

وبتفتيش حقائبهما تبين وجود 8 شريط كونترمال و 2 شريط ترمادول و2 عبوة قطره كونترمال مخبأة داخل علب شيكولاته بحقائبهما الشخصية.

قرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب محضري ضبط جمركي للراكبين رقمى 37 و 38 لسنه 2019 وإحالتهما للنيابة العامة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
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