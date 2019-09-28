توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 28/9/2019 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى



برج الثور:

مهنيًا: تبدأ اليوم مع تخطيط جديد يعد بالكثير من الفرص والوعود والأسفار والنجاحات الكبيرة على الصعيد العملي

عاطفيًا: سوء تفاهم طفيف مع الشريك يظهر لك حقيقته ويكشف أمامك كل الأقنعة، فتبدو الأمور أكثر وضوحًا

صحيًا: كثرة الضغوط التي تتعرض لها قد تنفجر وتؤذي وضعك الصحي.. انتبه.



برج الجوزاء:

مهنيًا: يجعلك هذا اليوم مقبلًا على الحياة وتتخذ قرارات مناسبة تفرح المحيطين بك وتزدهر اعمالك وتنجح على صعيدك المهني

عاطفيًا: تميل إلى شخص تعرفه يوقظ مشاعرك وتعود إلى الماضي وتبحث عن حب قديم اذا لم تكن مرتبط او منفصل

صحيًا: لكي يكون يومك مريحًا عليك النوم الساعات الضرورية لتستيقظ نشيطًا



برج السرطان:

مهنيًا: يبدأ هذا اليوم بارتياح واستقرار وتكون أكثر انفتاحًا على بعض المؤسسات والأفكار والأصدقاء وتكون ارباح مهمة فى طريقها اليك

عاطفيًا: تحلو لك اللقاءات الرومانسية وتتمنّى البقاء إلى جانب الحبيب فترات طويلة لتعبّر عن حبك الكبير له

صحيًا: العلاج النفسي يفيدك في التخلص من رواسب الماضي وإيجاد الحلول لمشكلاتك



برج الأسد:

مهنيًا: يسلط هذا اليوم الضوء على قضايا ماضية ويجعلك مربكًا أو ممزقًا بين التزامات قديمة وتوجهات مستقبلية فحاول ان تركز فى اتخاد القرارات المستقبلية

عاطفيًا: تنشأ صراعات مع الشريك، وقد تجرحه بالكلام أو تعاني مشكلة يمرّ بها لكنك تتفهم الوضع

صحيًا: يمكن التغلب على القلق والاضطراب باللجوء إلى طبيب متخصص



برج العذراء:

مهنيًا: تبدأ اليوم بقوة على الصعيد المهني وثقة بالنفس فتتاح لك فرص استثنائية لتطوير مشروع خلاق يناسبك ويجعلك تتفوق على زملائك فى العمل

عاطفيًا: تناسبك الظروف الحالية التي تشجع على اجتياز العقبات وتذليلها وإن كانت هذه الأخيرة لن تظهر على الساحة حاليا

صحيًا: لا تغامر بمستقبلك الصحي على حساب ساعات عمل إضافية لن تغنيك



برج الميزان

مهنيًا: تخدمك أجواء هذا اليوم خاصتا لاصحاب العشرية الاولي من برج الميزان، لأنك تتخلص من بعض المشكلات المهنية

عاطفيًا: يكون التفاهم هو مفتاح الأمور المستعصية فى المسائل العاطفية، وهذا يكون في مصلحتك والشريك حتمًا

صحيًا: لا تغرق نفسك في مشكلات سطحية قد تسبب لك في ما بعد أزمة صحية أنت بغنى عنها



برج العقرب:

مهنيًا: يوحي هذا اليوم بالإخلاص والاستقرار في علاقاتك المهنية وتكون اللقاءات جيدة وصفقات مربحة

عاطفيًا: تحتاج إلى من يتوسط بينك وبين الحبيب وتكثر المشاحنات وتشتد المواقف والآراء إنما لوقت قصير جدًا

صحيًا: مراحل استعادة العافية والنشاط قد تكون طويلة بعد الإهمال المتزايد للوضع الصحي.



برج القوس:

مهنيًا: يتسم هذا اليوم بالجدية والاهتمام بالماديات والأمور الواقعية كما ان الفلك يقف الى جانبك وتنجح فى مشروع قديم وتقطف الثمار

عاطفيًا: أعتبر اليوم مناسبًا جدًا لدعم العواطف والعلاقات، سعادة وطمأنينة وانسجام فاستغل هذا اليوم لكسب قلب الشريك واسره بسحرك

صحيًا: ينتابك قلق دائم يسبب لك أرقًا وانزعاجًا بسبب ضغوط العمل المتواصلة



برج الجدي

مهنيًا: هذا اليوم فريد ويحمل بعض الفرص المهنية التي قد تغيّر ظروفًا تعنيك مباشرة وتربح فيها مبالغ مهمة

عاطفيًا: تشتاق الى الحبيب بسبب انشغاله عنك بأمور هي في نظرك لا تستدعي الاهتمام الكبير بها، ينصحك الفلك بمصارحته بما يجول فى خاطرك

صحيًا: حدد أولوياتك الصحية لكي تحافظ على رشاقتك وحيويتك ونشاطك



برج الدلو:

مهنيًا: يثير هذا اليوم في نفسك بعض الحماسة ويدعوك إلى الإعلان عما يجول في ذهنك على الصعيد المهني فعبر عن رايك بكل عزم

عاطفيًا: لا تكن متعدد العلاقات وابحث عن الاستقرار في علاقتك العاطفية قبل أن تفقد كل شيء فكن حذر

صحيًا: ممارسة الرياضة بانتظام مفيدة للصحة، إذا ترافقت مع حمية صحية فستكون يا عزيزي انت المستفيد والرابح الاكبر





برج الحوت:

مهنيًا: يناسبك جدًا هذا اليوم ويكمل سلسلة من الأوقات المناسبة لك ويعدك بفرص جديدة على الصعيد المهني

عاطفيًا: قد يضغط الشريك في سبيل توضيح الأمور المستقبلية، فكن جاهزًا لذلك وضع له النقاط على الحروف

صحيًا: لا تدع الأفكار السود تسيطر عليك، والرياضة هي افضل الحلول لتفريغ الطاقة السلبية المسيطرة عليك

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 28 سبتمبر 2019 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد.برج الحملمهنيًا: تصبح حرًا في اتخاذ قرارات عملية مناسبة فى مجالك العملي، وتتبادل الخبرات مع الزملاء، وتتبنى وجهة نظر جديدةعاطفيًا: يوم ممتاز على الصعيد العاطفي، يحالفك الحظ في إشاعة السلام والحب وتقريب وجهة نظركصحيًا: كن متأكدًا أنك تنام الساعات المطلوبة لتكون نشيطًا في عملك فقلة النو لها انعكاسات سلبية على صحتك