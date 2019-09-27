اهم الأخبار.. المصريون لـ السيسي: نعم للتنمية والقضاء على الإرهاب.. الرئيس ينعى شهداء القوات المسلحة.. مقتل 118 تكفيريا وتدمير 273 عبوة ناسفة.. نبيل الحلفاوي يقصف جبهة الجزيرة بتعليق ناري

يستعرض موقع صدى البلد، أبرز الأخبار والأحداث على مدار، اليوم الجمعة، الموافق 27 سبتمبر 2019، على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
الرئيس السيسي ينعى شهداء القوات المسلحة: معركتنا مع الإرهاب لن تنتهي بدون إرادة شعبية
شباب عمال مصر: سنواجه الإرهاب بمزيد من العمل ودفع عجلة التنمية خلف رئيسنا
كلنا معاك.. كيف ساند المصريون في السعودية وطنهم.. فيديو
القوات المسلحة : مقتل 118 تكفيريا وتدمير 273 عبوة ناسفة .. شاهد
مظاهرات مصر فى كل مكان.. المصريون لـ السيسي: نعم للتنمية والقضاء على الإرهاب.. فيديو وصور
شكري يؤكد ارتباط تحقيق أهداف التنمية باستتباب الأمن والاستقرار في أفريقيا
الذهب الأحمر يبحث عن الخلاص.. ارتفاع رسوم التصدير يهدد عرش رمان البداري.. صور
صناعة مكونات السيارات بخبرة يابانية.. مدينة الحرفيين أمل جديد لأهالي الفيوم
عربيات رايحة وجاية.. مدرسة بالمنوفية بدون أسوار وحياة التلاميذ على كف عفريت.. صور
لدراسة الصيني في جامعة القاهرة.. اعرف الرسوم والأوراق المطلوبة
برقم الجلوس .. استعلم الآن عن نتيجة القبول بمدرسة الضبعة النووية
نبيل الحلفاوي يقصف جبهة الجزيرة بتعليق ناري
بعد شائعات الطلاق.. إطلالة مثيرة لـ زوجة احمد الفيشاوي
اخبار النادي الأهلي اليوم.. تحقيق حول تسريب قميص الفريق.. وعودة حسن حمدي
تحرش بـ مراتى .. ميكانيكي يقطع جسد عامل قمامة ويلقى جثته على الدائري في الجيزة
كرداسة تخرج لتأييد أمن وأمان واستقرار مصر .. فيديو
الرئيس السيسي ينعى شهداء القوات المسلحة: معركتنا مع الإرهاب لن تنتهي بدون إرادة شعبية
شباب عمال مصر: سنواجه الإرهاب بمزيد من العمل ودفع عجلة التنمية خلف رئيسنا
كلنا معاك.. كيف ساند المصريون في السعودية وطنهم.. فيديو
القوات المسلحة : مقتل 118 تكفيريا وتدمير 273 عبوة ناسفة .. شاهد
مظاهرات مصر فى كل مكان.. المصريون لـ السيسي: نعم للتنمية والقضاء على الإرهاب.. فيديو وصور
شكري يؤكد ارتباط تحقيق أهداف التنمية باستتباب الأمن والاستقرار في أفريقيا
الذهب الأحمر يبحث عن الخلاص.. ارتفاع رسوم التصدير يهدد عرش رمان البداري.. صور
صناعة مكونات السيارات بخبرة يابانية.. مدينة الحرفيين أمل جديد لأهالي الفيوم
عربيات رايحة وجاية.. مدرسة بالمنوفية بدون أسوار وحياة التلاميذ على كف عفريت.. صور
لدراسة الصيني في جامعة القاهرة.. اعرف الرسوم والأوراق المطلوبة
برقم الجلوس .. استعلم الآن عن نتيجة القبول بمدرسة الضبعة النووية
نبيل الحلفاوي يقصف جبهة الجزيرة بتعليق ناري
بعد شائعات الطلاق.. إطلالة مثيرة لـ زوجة احمد الفيشاوي
اخبار النادي الأهلي اليوم.. تحقيق حول تسريب قميص الفريق.. وعودة حسن حمدي
تحرش بـ مراتى .. ميكانيكي يقطع جسد عامل قمامة ويلقى جثته على الدائري في الجيزة
كرداسة تخرج لتأييد أمن وأمان واستقرار مصر .. فيديو