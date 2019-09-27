اهم الأخبار.. المصريون لـ السيسي: نعم للتنمية والقضاء على الإرهاب.. الرئيس ينعى شهداء القوات المسلحة.. مقتل 118 تكفيريا وتدمير 273 عبوة ناسفة.. نبيل الحلفاوي يقصف جبهة الجزيرة بتعليق ناري

يستعرض موقع صدى البلد، أبرز الأخبار والأحداث على مدار، اليوم الجمعة، الموافق 27 سبتمبر 2019، على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.