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أخبار البلد

اهم الأخبار.. المصريون لـ السيسي: نعم للتنمية والقضاء على الإرهاب.. الرئيس ينعى شهداء القوات المسلحة.. مقتل 118 تكفيريا وتدمير 273 عبوة ناسفة.. نبيل الحلفاوي يقصف جبهة الجزيرة بتعليق ناري

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:27 م
اخبار مصر اليوم
اخبار مصر اليوم
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محمد صبيح
يستعرض موقع صدى البلد، أبرز الأخبار والأحداث على مدار، اليوم الجمعة، الموافق 27 سبتمبر 2019، على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.

الرئيس السيسي ينعى شهداء القوات المسلحة: معركتنا مع الإرهاب لن تنتهي بدون إرادة شعبية

شباب عمال مصر: سنواجه الإرهاب بمزيد من العمل ودفع عجلة التنمية خلف رئيسنا

كلنا معاك.. كيف ساند المصريون في السعودية وطنهم.. فيديو

القوات المسلحة : مقتل 118 تكفيريا وتدمير 273 عبوة ناسفة .. شاهد

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نبيل الحلفاوي يقصف جبهة الجزيرة بتعليق ناري

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